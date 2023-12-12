موعد انخفاض أسعار البصل في الأسواق

توقع إبراهيم الحداد، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن ينخفض سعر كيلو البصل إلى 15 جنيها خلال مارس المقبل، وذلك مع بدء دخول العروة الشتوية الجديدة من محصول البصل الأبيض القادم من محافظات الصعيد، واستمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس.

أسعار البصل

وأوضح الحداد أن أسعار البصل بدأت بالفعل في التراجع بالأسواق المحلية، حيث انخفض سعره بقيمة 5 جنيهات خلال الأيام الماضية، ليصل إلى 35 جنيها للكيلو في سوق التجزئة، مقارنة بـ 40 جنيها خلال الفترة الماضية.

وأشار الحداد إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار البصل يرجع إلى دخول العروة الشتوية الجديدة من محصول البصل الأبيض القادم من محافظة الصعيد، والذي يتراوح سعرها بين 13 و14 جنيها داخل سوق العبور، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 17 و18 جنيها للكيلو.

ولفت الحداد إلى أنه كلما زاد المعروض من محصول البصل الأبيض واتجه الناس لشرائه كبديل للبصل الأحمر سيقل الطلب على البصل الأحمر وبالتالي سيتراجع سعره بالتأكيد.

وأكد الحداد أن القرار مد حظر تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، سيؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض منه في الأسواق.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس الاثنين، على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.