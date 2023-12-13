الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد سعودي: نفاذ تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

الأهلي واتحاد جدة
الأهلي واتحاد جدة

أكد عادل الماس الناقد الرياضي السعودي أن تذاكر مباراة النادي الأهلي وفريق اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية قد نفذت من الأسواق منذ طرحها من أيام.

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وقال عادل الماس الناقد الرياضي السعودي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق اتحاد جدة قدم مباراة كبيرة أمام أوكلاند سيتي في ضربة البداية في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية واستحق الفوز والتأهل إلى الدور التالي في مونديال الأندية ".

وتابع :"من وجهة نظري أن مباراة الأهلي واتحاد جدة ستكون خارج التوقعات وأتمنى أن تظهر بشكل مشرف للكرة المصرية ".

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