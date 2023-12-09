إنتر ميلان يضرب أودينيزي برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزا عريضا على أودينيزي برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الايطالي.

رباعية إنتر ميلان جاءت بتوقيع كل من هاكن كالهانغولو و فيديريكو ديماركو و ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه مدربي الفريقين بسبب الاعتراض.

بهذه النتيجة استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة ويليه يوفنتوس في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين بينما يحتل أودينيزي المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

ميلان يخسر من أتالانتا

ميلان يخسر من أتالانتا بثلاثية مقابل هدفين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

بهذه النتيجة يظل ميلان محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بينما بينما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 23 نقطة، في حين ينفرد يوفنتوس بالصدارة برصيد 36 نقطة ويليه إنتر في الوصافة بفارق نقطة واحدة.