الأرصاد تحذر من حالة طقس اليوم: غير مستقر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين حالة من عدم الاستقرار تستمر لمدة 48 ساعة، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة القوة تغزر على مناطق متفرقة من البلاد.

وتصل الأمطار إلى حد السيول بالمنطقة الجبلية بالظهير الغربي، وسط تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية والصحراء الغربية يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة الصغرى، بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليصبح الطقس مائلا إلى البرودة نهارًا وبارد ليلا إلى شديد البرودة في المناطق الصحراوية والأماكن المكشوفة .

وشددت الأرصاد على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الإثنين:

ومن المتوقع أن تشهد مناطق عدة سقوط الأمطار الغزيرة وهى شلاتين، رأس بناس، مرسي علم، القصير، الغردقة، شرم الشيخ، طابا ونويبع على فترات متقطعة.

من المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الأقصر وخفيفة على شمال أسوان.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، على ضرورة اتخاذ الاستعدات والإجراءات اللازمة للحد من تقلبات الطقس والآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وحذرت الأرصاد المواطنين من تصوير البرق بالهواتف المحمولة منعا لوقوع حوادث الصعق، وضرورة الاحتماء داخل مداخل العقارات السكنية وقت حدوث الصواعق الرعدية وسقوط الأمطار، والتوقف عن القيادة لحين توقف سقوط الأمطار وتوخى الحذر والحيطة حفاظا على أرواح وسلامة الجميع.

يسود الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى الإثنين، على القاهرة اليوم 23 درجة مئوية، والمحافظات الساحلية 22 درجة، فيما ترتفع على جنوب الصعيد وتصل إلى 29 درجة مئوية.

تتوافر فرص سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، وشمال الوجه البحرى وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



