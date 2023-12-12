وزير الرياضة: نثمن الوعي السياسي للشباب المصري وحرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية

أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة الشباب والرياضة، عن توافد أعداد كثيفة على اللجان فى الساعات الأخيرة من الناخبون للإدلاء بأصواتهم في آخر أيام التصويت، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي لمدة ثلاثة أيام، داخل 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزاً انتخابياً ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" أتابع عن كثب سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية للوزارة، وأنا سعيد للغاية بمشاركة الشباب المصري في الانتخابات بكثافة طوال أيام الانتخابات وخاصةً في الساعات الأخيرة، وهذا دليل على الوعي السياسي لدى الشباب، وحرصهم على المشاركة في صنع مستقبل بلدهم".

وأضاف:" أؤكد أن الوزارة عملت علي توفير كافة التسهيلات اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان حق كل ناخب في الإدلاء بصوته، ونوجه الشكر للمواطنين على التزامهم بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، والظهور بهذه الصورة المشرفة".

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التفاعل الكبير من الشباب المصري في العملية الانتخابية يؤكد على أن الشباب هم جيل المستقبل، وأنهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه بلدهم، وأدعو جميع الشباب إلى الاستمرار في المشاركة في العملية السياسية، والتعبير عن آرائهم بكل حرية في كافة الاستحقاقات الإنتخابية".



