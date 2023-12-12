واصلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم تفقدها لغرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية التى أطلقها المجلس لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الثالث للتصويت بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

واستمعت الدكتورة مايا مرسي إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأعربت عن سعادتها بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي طوال فترة الانتخابات وهو ما أجمع عليه المتابعين الميدانيين للمجلس والذي يصل عددهم إلى ٢٠٠٠ متابع ميداني في مختلف محافظات الجمهوريه، موجهه حديثها للمتابعين الميدانيين قائلة " طمنتونا " .

مايا مرسي لفريق المتابعة الميدانية.. "طمنتونا"

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي معوقات أو شكاوى من قبل السيدات طوال فترة الانتخابات ، مشيرة إلى أن المتابعين رصدوا توافد وإقبال كثيف للسيدات في اللجان الانتخابية ولجان الوافدين حتي آخر لحظة وقبل الاغلاق الفعلي للتصويت، لتحقق المرأة بذلك رقم جديد فى المشاركة في العملية الانتخابية في واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها مصر .

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر لفرق المتابعين الميدانيين على مستوى محافظات الجمهورية علي المجهود الذي قاموا به منذ أول أيام التصويت وحتى الآن من رصد ومتابعة مشاركة المرأة.

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة تابع ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024 خلال فترة انعقادها منذ اليوم الأول من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.