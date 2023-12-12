غلق باب التصويت.. ومد الوقت للحاضرين قبل التاسعة مساء بالدقهلية

أغلقت مقار اللجان الإنتخابية بمحافظة الدقهلية، فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء عقب إنتهاء ثالث و آخر أيام التصويت فى الإنتخابات الرئاسية 2024 وقد سمح بإمتداد عملية التصويت للمواطنين الحاضرين قبل الساعة التاسعة وقبل لإنتهاء مواعيد التصويت.

وفتحت اللجان الإنتخابية فى الساعة التاسعة صباحا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجرى إتخاذ الإجراءت الإحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين

وكانت الانتخابات الرئاسية 2024 قد إنطلقت اليوم بمحافظة الدقهلية والتى تجرى على مدار3أيام الأحد والإثنين زالثلاثاء الموافقين 10وو1211ديسمبر بعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج

وتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان )



وإنتظمت الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان التى تشهد التصويت بإنتخاباتالرئاسة ، حيث دفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين.

وأكدت وزارة الداخلية،على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان

وتصدرت السيدات وكبار السن والشباب الإقبال على اللجان الانتخابية فى الساعات الأولى منذ فتح اللجان.

وشهدت اللجان الانتخابية تأمينات مشددة من قوات الأمن ولجان إلكترونية للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية .