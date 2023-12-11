ظهور سادس وفضية.. ماذا قدمت فرق السعودية خلال مشاركاتها بمونديال الأندية؟

ساعات قليلة تفصل متابعي الساحرة المستديرة ، عن افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بمدينة جدة السعودية ، خلال المنافسات التي تستمر فعالياتها حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.



وتنطلق البطولة على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الثامنة من مساء الغد بتوقيت القاهرة ، بمواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في لقاء الدور التمهيدي .

مشاركات أندية المملكة في المونديال ..

ويسجل فريق اتحاد جدة السعودي بمشاركاته الحالية ، الظهور السادس لأندية المملكة بفعاليات المحفل العالمي ، بعد أن تواجد النصر في نسخة عام 2000 ومشاركته بصفته بطلاً للسوبر الآسيوي ، ولم يتمكن من تخطي مرحلة دور المجموعات خلال النظام القديم للبطولة.



وظهر فريق اتحاد جدة في بطولة عام 2005 مسجلاً التواجد الثاني لأندية المملكة بالمونديال بعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا ، وحينها فاز على الأهلي بطل قارة أفريقيا آنذاك في لقاء الدور ربع النهائي بهدف من دون رد ، قبل أن ينهي مشواره في المنافسات رابعًا عقب خسارته لقاء الميدالية البرونزية أمام سبايرس الكوستاريكي بثلاثية لهدفين.

وجاء الظهور الثالث لأندية السعودية خلال نسخة مونديال 2019 بحضور الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ، وإنهاء البطولة في الترتيب الرابع عقب التعادل أمام مونتيري المكسيكي بثنائية لكل منهما في لقاء المركز الثالث والميدالية البرونزية ثم الخسارة بركلات الترجيح برباعية لثلاثة.



أما المشاركة الرابعة لأندية المملكة في المنافسات جاءت خلال نسخة عام 2021 ، وحينها احتل الترتيب الرابع في المنافسات أيضًا ، بعد خسارة مواجهة الميدالية البرونزية أمام الأهلي برباعية لهدف.



وسجل فريق الهلال أيضًا المشاركة الخامسة للسعودية في المونديال ، وتمكن من تحقيق أفضل إنجاز لأندية المملكة بعد تحقيقه فضية البطولة ، والثاني على الصعيد العربي بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.



أندية البطولة ..

وتشهد نسخة البطولة الحالية تواجد كل من ..

اتحاد جدة بطل الدوري السعودي “روشن للمحترفين”.

النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا .

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا.

ليون المكسيكي بطل قارة أمريكا الشمالية .

فلومينينسي البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية.

أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

أوراوا الياباني بصفته بطل دوري أبطال آسيا.