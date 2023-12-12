محافظ الأقصر: لن يتم غلق اللجان إلا بعد تصويت كافة الناخبين 

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير أعمال لجنة مدرسة الزناقطة الأبتدائية بمنطقة منشأة العمارى شرق مدينة الأقصر، في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024.

وأشار محافظ الأقصر إلى أنه لن يتم غلق اللجان اليوم إلا بعد انتهاء كافة الناخبين المتواجدين بمقار اللجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة من عملية التصويت.

رافق المحافظ خلال جولته، العميد عمر حسن، رئيس الإدارة المركزية لمكتب شئون المحافظ، و اللواء الدكتور على الشرابي رئيس مركز ومدينة الأقصر.

يشار إلى أنه يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.