انتهاء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية باللجان بشبرا مصر

انتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية في عدد من مقار لجان الاقتراع الفرعية فى شبرا مصر و على مستوى الجمهورية، وأعقب ذلك بدء فرز أصوات الناخبين والذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم على مدى 3 أيام.



كما شهدت اللجان الانتخابية بمدارس شبرا مصر توافد آلاف من المواطنين منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط تواجد أمني كثيف لتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل أي عقبات.

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.



يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.