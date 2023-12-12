مضغ العلكة لأكثر من 3 دقائق يضر بالصحة

ذكرت الدكتورة مارتينوفا أن مضغ العلكة بانتظام لأكثر من 3 دقائق يضر بالصحة، وخاصة على صحة المعدة والجهاز الهضمي بأكمله، موضحة أن العلكة ذات المذاق الحلو ينظر إليها الدماغ على أنها طعام، وتعمل على تنشيط عملية الهضم وفي هذه الحالة، يتم إطلاق عصير المعدة، والذي يمكن أن يضر الغشاء المخاطي في المعدة.

وإذا بدأ الشخص في استخدام العلكة عدة مرات في اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحموضة والتهاب المعدة وتآكل المعدة، وفقًا لما قالته مارتينوفا مع Gazeta.Ru.

ومضغ العلكة قد يحتوي على أنواع مختلفة من السكر، ولهذا فإن استخدامه سيؤثر سلبا على التوازن البكتيري في تجويف الفم ويساهم في تكاثر البكتيريا الضارة بالأسنان واللثة وأنسجة الفم وفي المقابل، فإن مضغ العلكة مع المُحليات يمكن أن يسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي.

كما أنه عندما يستمر المضغ لأكثر من ثلاث دقائق، يتطور فعل المضغ المرضي، أي أن العضلات تعمل بشكل غير صحيح، دون تحميل، وأضافت الخبيرة أن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في المفصل وتهجير الأسنان وسوء الإطباق.

من المفيد مضغ العلكة لمدة لا تزيد عن نصف دقيقة، وأجريت تجربة في هولندا اختبرت قدرة العلكة على تطهير الفم من البكتيريا الضارة وتم إعطاء العلكة للمتطوعين الذين كانت لديهم بكتيريا ومكورات عقدية وفطريات شعوية في أفواههم، واتضح أن مضغ العلكة يعمل بشكل أكثر فعالية إذا مضغته بعد الأكل لمدة 30 ثانية وليس أكثر وفي هذه الحالة، يقوم بتنظيف تجويف الفم تمامًا مثل فرشاة الأسنان، ويؤدي مضغ العلكة لفترة أطول من الفترة الزمنية المحددة إلى حقيقة أن البكتيريا الملتصقة بها تملأ تجويف الفم مرة أخرى.

متى يجب ألا تمضغ العلكة؟

مشاكل اللثة

مع شكل ملتهب من التهاب اللثة أو أمراض اللثة

على معدة فارغة