عروسان يدليان بصوتيهما فى لجنة انتخابات بمدينة كفر الدوار

شهدت لجنة مدرسة طلعت حرب الإبتدائية بمدينة كفر الدوار ، واقعة طريفة ، عندما فوجي الناخبين أمام مقر اللجنة ، بتوقف سيارة زفاف ، ونزول عروسين للإدلا بصوتهما فيالإنتخابات الرئاسية ، وإختيار رئيس مصر ، والمشاركة في رسم المسقبل .

إلتف الناخبين حول العروسين وقدموا لهما التهنئة بمناسبة الزفاف ، وإلتقطوا الصور التذكارية معهم.

كانت اللجان الإنتخابية بمدينة كفر الدوار قد شهدت زحام شديد من الناخبين قبيل دقائق من إغلاق الصناديق في التاسعة مساءا ، حسب المواعيد المقررة ، رغم تعرض المدينة لموجة من الأمطار الغزيرة التي إستمرت وقت طويل والتي صاحبها رياح متوسطة ، بالإضافة إلي إنخفاض درجات الحرارة