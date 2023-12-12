الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

عروسان يدليان بصوتيهما فى لجنة انتخابات بمدينة كفر الدوار

العروسين
العروسين

شهدت لجنة مدرسة طلعت حرب الإبتدائية بمدينة كفر الدوار ، واقعة طريفة ، عندما فوجي الناخبين أمام مقر اللجنة ، بتوقف سيارة زفاف ، ونزول عروسين للإدلا بصوتهما فيالإنتخابات الرئاسية ، وإختيار رئيس مصر ، والمشاركة في رسم المسقبل .

إلتف الناخبين حول العروسين وقدموا لهما التهنئة بمناسبة الزفاف ، وإلتقطوا الصور التذكارية معهم.

كانت اللجان الإنتخابية بمدينة كفر الدوار قد شهدت زحام شديد من الناخبين قبيل دقائق من إغلاق الصناديق في التاسعة مساءا ، حسب المواعيد المقررة ، رغم تعرض المدينة لموجة من الأمطار الغزيرة التي إستمرت وقت طويل والتي صاحبها رياح متوسطة ، بالإضافة إلي إنخفاض درجات الحرارة 

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