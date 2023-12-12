الخارجية الروسية: الفيتو الأميركي بشأن غزة ضربة لآلية عمل الأمم المتحدة

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استخدام الفيتو الأميركي مؤخرا بشأن غزة بأنه ضربة لآلية عمل الأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "الفيتو الأمريكي ليس مجرد سجال بين الولايات المتحدة ودول أخرى لا تتفق مع نهجها وليس مجرد تجاهل لرأي الزملاء في قاعة مجلس الأمن الدولي، بل هو هجوم أميركي على الآلية المنصوص عليها في الأمم المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت مؤخرا حق النقض (الفيتو) ضد قرار إماراتي بشأن وقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم تضمنه إدانة لحركة حماس وعدم دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وصوت 13 عضوا بمجلس الأمن الدولي لصالح تبني القرار، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" اليوم الثلاثاءعن قلقه إزاء التفتيش المطول للقوافل الصحية في قطاع غزة واحتجاز العاملين الصحيين هناك.

وقال جيبريسوس - عبر موقع (إكس - تويتر سابقا) - إنه تم إيقاف بعثة تقودها منظمة الصحة العالمية إلى المستشفى الأهلي في غزة يوم السبت الماضي، مرتين عند نقطة تفتيش في طريقها إلى شمال غزة وفي طريق العودة، مشيرا إلى أنه تم احتجاز بعض من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف جيبريسوس قائلا "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين الصحيين الذي يعرض حياة المرضى بالفعل للخطر".. وشددت منظمة الصحة العالمية على أن عرقلة سيارات الإسعاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والصحي أمر غير معقول، قائلة إن الرعاية الصحية، بما في ذلك سيارات الإسعاف، محمية بموجب القانون الدولي، ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف.

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، مع وزير التنمية الدولية في كندا أحمد حسين، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، أن الجبير استقبل في مقر الوزارة بالرياض، وزير التنمية الدولية في كندا، أحمد حسين، حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

وبحث الوزيران، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية وإيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.