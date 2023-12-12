عبدالسند يمامة: المشهد الانتخابى غير مسبوق

لا مخالفات فى لجان الاقتراع والانتخابات صورة مشرفة

تفقد المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عدداً من اللجان الانتخابية فى مصر الجديدة، حيث زار مدرستى قومية الأهرام الثانوية والابتدائية، ثم مدرسة رشيد القومية، كما تفقد اللجان الانتخابية بمناطق عابدين والحلمية والزمالك، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات.

وأكد المرشح الرئاسى، خلال جولته التفقدية، أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية جيد للغاية، وأشار إلى أن ذلك ما اتضح خلال تفقده للجان الانتخابية لليوم الثالث على التوالى.

وحول سير العملية الانتخابية، أكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه لم يتم رصد أى مخالفات داخل اللجان بالتزامن مع عملية الاقتراع.

وأشاد المرشح الرئاسى، بحالة الإقبال على المشاركة الانتخابية، قائلاً إن العنصر الشبابى تواجد بقوة إلى جانب الحضور اللافت للعنصر النسائى وكبار السن.

وأردف الدكتور عبدالسند يمامة: «أقدر الشعور الوطنى الذى يتحلى بحس المسئولية، وكلى ثقة فى النتيجة التى ستعلن عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومتفائل بالنتيجة التى ستعلن أياً كانت».

وأضاف «يمامة» أن المشهد الانتخابى غير مسبوق فى مصر، وأن المصريين حرصوا على رسم مستقبل البلاد، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية ظهرت بصورة مشرفة.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، أن المشاركة الواسعة والإيجابية فى الانتخابات الرئاسية تعطى مؤشراً قوياً حول تمسك المصريين بالديمقراطية ورغبتهم وإصرارهم على ايصال أصواتهم وآرائهم عبر صناديق الاقتراع.

وأشاد المرشح الرئاسى بسير العملية الانتخابية والإقبال الشديد الذى شهدته اللجان على مستوى الجمهورية وحسن التنظيم داخل المقار الانتخابية.

رافق المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة فى جولاته التفقدية الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، والمستشار عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، وعصام صباحى، مدير الحملة الانتخابية، ومحمد كردى، مسنق الحملة الانتخابية بمحافظة الجيزة، واللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، وأحمد جمعة، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسى، والنائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب.