نور

الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 07:52 م 12/12/2023 7:52:30 PM

عندما تسرد تاريخ حزب الوفد، لا يمكن أن تتجاهل رجلًا اسمه مكرم عبيد، سكرتير عام الوفد، الذى كانت تهز سيرته، الشارع السياسى، ويهز صوته جنبات المحاكم خلال عمله كمحامٍ قدير، وهى المهنة التى سار فى طريقها معظم قيادات الوفد، لارتباط هذا العمل بالدفاع عن استقلال الوطن، وحرية المصريين، خلال سنوات طوال من الكفاح الذى قاده هذا الحزب العريق، عبر مائة عام كاملة.

صحيح أن مكرم عبيد، اختلف مع زعيم الوفد، وصديق عمره، مصطفى النحاس، فى واقعة شهيرة عام 1942 حملت اسم «الكتاب الأسود».. وصحيح أن «مكرم» قد تحامل على «النحاس»، وأخطأ فى حق الوفد، وصحيح أن الوفد أعلن تماسكه، وضحى بقيمة كبيرة مثل «مكرم»، والتف الجميع حول زعيم الوفد، وهو الأمر الذى جعل الوفد يتمكن من البقاء والاستمرار، ولكن حجم وقيمة «مكرم» لا يمكن تجاهلها، فقد كان قيمة سياسية وقبطية وقانونية عظيمة.

«مكرم» هو صاحب مقولة «إن مصر ليس وطنًا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا» والتى أصبحت شعارًا يتمسك به كل الأقباط تأكيدًا على أن مصر ليست مجرد أرض يعيشون فوق بساطها، بل هى عشق وروح التصق بالجسد.. وهو أيضًا صاحب مقولة «اللهم يا رب المسلمين والنصارى اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن أنصارًا، واجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين»، فى تفسير عبقرى لفكرة «المواطنة» التى نسعى لشرحها منذ عشرات السنين ولم يعد يفهمها إلا من كان قلبه سليمًا تجاه وطنه، فالمواطنة هى الفكرة التى تجعل علاقة المصرى بوطنه علاقة عادلة، لا أصل لها ولا مصدر سوى التزامك كمواطن بواجباتك تجاه وطنك، والتزام الوطن تجاهك بمنحك كل الحقوق دون العودة إلى مصدر عبادتك وانتمائك الدينى.

من أفضل ما قرأت حول شخصية مكرم عبيد «المسيحى الديانة» هو تفاصيل قضية اشتهرت قبل سنوات طويلة بطلها اثنان من المواطنين أحدهما مسلم والآخر مسيحى، والغريب أن القيادى الوفدى القبطى مكرم باشا عبيد قد ترافع عن المواطن المسلم، رغم أن هذا المواطن قام بسب الدين للمواطن المسيحي!!

الحكاية المثيرة قام بروايتها الكاتب فؤاد اسكندر، ونشرتها صحيفة «الوفد» منذ سنوات، حيث بدأت القضية بمشاجرة فى إحدى قرى مصر بين شابين، أحدهما مسلم والآخر مسيحى، وقام المسلم بـ«سب الدين» للمسيحى، فما كان من المسيحى إلا أن رفع دعوى قضائية ضد جاره.. فسارع أهل الشاب المسلم وتوجهوا إلى القيادى الوفدى الكبير المحامى مكرم عبيد، وطلبوا منه أن يدافع عن ابنهم، خاصة أنهم علموا أن الشاب المسيحى أحضر شهودًا على الواقعة كان من بينهم مسلمون، وكانت المفاجأة أن مكرم عبيد وافق على تولى الدفاع عن الشاب المسلم فى القضية.

فى جلسة المحكمة، ألقى القيادى الوفدى، مرافعته أمام القاضى، مؤكدًا أن الشاب المسلم لم يتعلم فى المدارس، وأن كل ما حصل عليه هو ما تلقاه فى كُتاب القرية من حفظه للقرآن الكريم والأحاديث النبوية وبعض العمليات الحسابية البسيطة.

وأشار مكرم عبيد، إلى أن الأطفال فى ريف مصر يتعلمون فى الكتاتيب أن «الدين عند الله الإسلام»، ومن ثم فإن الشاب المسلم لم يقصد «سب الدين» لأنه لا يرى دينًا آخر غير الإسلام، وبالتالى انتهت الجريمة من وجهة نظر الدفاع.

وأضاف مكرم عبيد فى مرافعته الشهيرة.. «القول بأن سب الدين لقبطى جريمة، هو قول يخالف الأصل التشريعى الذى تسير عليه القوانين فى مصر من أن الدين المقصود هو الإسلام، لأنه هو الدين الوحيد الذى يعتبره الإسلام دينًا».

وهنا نظر رئيس المحكمة إلى مكرم باشا عبيد وقال له: «هل تؤمن بما تقول يا أستاذ مكرم؟».. فرد مكرم عبيد: يا سيدى القاضى أنا أقول ما تؤمن أنت به وهو «لكم دينكم ولى دين»، فضجت المحكمة بالضحك من رد مكرم عبيد، فأصدر القاضى حكمه بالبراءة.

قطعًا.. رغم هذه المرافعة لم تتغير التشريعات التى تؤدى إلى تجريم سب الدين المسيحى، إلا عندما تمت إضافة المادة 98 فقرة (أ) من قانون العقوبات والتى وضعها الرئيس السابق محمد أنور السادات، عندما استخدمت الجماعة الإسلامية منابر المساجد للإساءة للدين المسيحى، فأضاف «السادات» هذه المادة التى تجرم سب الدين بصورة عامة، ونصت المادة على «يؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية ويعاقب مرتكبها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه مصري».

ورغم مرور سنوات حتى صدور قانون ازدراء الأديان، إلا أن المحاكم لا يمكن أن تنسى مرافعة مكرم عبيد باشا، الذى ترافع عن الشاب الذى «سب دين مكرم نفسه» ليعطى درسًا، ويلفت الانتباه لظاهرة منتشرة فى الأرياف، أدت- بسبب السكوت عليها- إلى وصولها لمنابر المساجد!