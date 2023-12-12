توافد المواطنين على لجان القاهرة بكثافة عالية للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية

شهدت لجان السيدة زينب وعابدين والخليفة ودار السلام وحلوان استمرا توافد المواطنين من مختلف الأعمار للادلاء باصوتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية .

وحرصت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تفقد محيط عدد من لجان المنطقة الجنوبية من بينها محيط لجنة مدرسة مصر الحره بكورنيش النيل بحي المعصره ومجمع المدارس بشارع الفيوم بحي دار السلام و مقر اللجنة الانتخابية بمدرسه صلاح سالم بشارع رايل ومدرسه المستقله بشارع شريف بنطاق حي حي حلوان كما تفقدت مدرسة التدريب المهنى بحى التبين وسط حسود الناخبين القادمين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بيومها الثالث .

وأشادت نائب محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم ، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى ، مثمنًا دور الشباب والمرأة الواضح فى العملية الانتخابية .

وأكدت أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية مع استمرار التصويت فى كافة لجان المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة دون معوقاتزمع استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية مع توفير كافة الخدمات لراحة المواطنين و منهم كبار السن وذوي الهمم .

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم كما قابلت عدد من المواطنين للاطمئنان منهم على توفير الخدمات خلال سير العملية الانتخابية

الجدير بالذكر قيام المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم بجولات تفقدية مكثفة شملت مقار اللجان الانتخابية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية من حي السيدة زينب بالجمعية الشرعية بشارع بورسعيد وحتى التبين كما ادلت بصوتها الانتخابي بلجنة منطقة شق الثعبان بحي طره

استقبلها خلال الجولة اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصره والدكتور احمد القزاز رئيس حي التبين و اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان و شريف مكاوي سكرتير حي دار السلام و جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية و عدد من اعضاء مجلس النواب و التنفيذين.