لليوم الثالث على التوالي، وبمشاركة العاملين بفرع التأمين الصحي بالقليوبية :

مدير الفرع يتقدم مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وسط تلاحم شعبي.

د. سيد جلال : يشيد بالمشاركة الايجابية، "العاملين بالتأمين الصحي بالمحافظة " شاركوا بقوة، وقدموا نموذجاََ للوعي والاصطفاف حول الوطن.

موضحاََ، أن ما حدث على مدار ثلاثة أيام من مشاركة واسعة للعاملين في العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو الحشد أو توجيه الناخبين أمام المقار الانتخابية والمشاركة في أعمال اللجان هو تتويج لجهود الدولة المصرية في بناء شخصية المواطن المصري ودعم وتشجيع العاملين بكافة فئاتهم، مشيداََ بالإقبال الكثيف الذي شهدته المقار الانتخابية من مشاركات بشكل فاق كل التوقعات.