الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة البحيرة يتابع وحدة إسعاف اللجان الإنتخابية بشبراخيت

وكيل صحة البحيرة
وكيل صحة البحيرة يتقج الاسعاف

 

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بتفقد وحدة الإسعاف المكلفة بالتأمين الطبي للعملية الإنتخابية بشبراخيت .

كما تأكد من أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما  يتعلق بالأمور الطارئة ، وأن الجميع على أهبة الإستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان ، وأن السيارة مزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة ، وبها فريق طبي مدرب على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع  .

وأكد  أنه بناءً على تعليمات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ،والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره ، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر ، أثناء إجراء الإنتخابات الرئاسية  .

وأشار جميعه  إلي أن جميع سيارات الإسعاف المتواجدة لتأمين اللجان على مستوى المحافظة ، بها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، وعلى أهبة الإستعداد لأي أمور طارئة .

وأشاد بجميع العاملين بهيئة الإسعاف  المصرية ، ووجه الشكر لكافة القائمين على العمل بها على مجهوداتهم المتعددة لتقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين .

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