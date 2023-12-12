وكيل صحة البحيرة يتابع وحدة إسعاف اللجان الإنتخابية بشبراخيت

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بتفقد وحدة الإسعاف المكلفة بالتأمين الطبي للعملية الإنتخابية بشبراخيت .

كما تأكد من أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة ، وأن الجميع على أهبة الإستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان ، وأن السيارة مزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة ، وبها فريق طبي مدرب على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع .

وأكد أنه بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ،والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره ، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر ، أثناء إجراء الإنتخابات الرئاسية .

وأشار جميعه إلي أن جميع سيارات الإسعاف المتواجدة لتأمين اللجان على مستوى المحافظة ، بها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، وعلى أهبة الإستعداد لأي أمور طارئة .

وأشاد بجميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية ، ووجه الشكر لكافة القائمين على العمل بها على مجهوداتهم المتعددة لتقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين .