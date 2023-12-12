تسمم في الدم وحالة حرجة.. أحمد البدري يواجه مضاعفات صادمة بعد بتر قدمه

تدهورت الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، خلال الساعات الأخيرة، ما تطلب حجزه بالعناية المركزة، وذلك بعد بتر قدمه اليسرى بالكامل، نتيجة لحدوث مضاعفات خطيرة على خلفية إصابته بمرض السكري، وفقًا لما ذكره صديقه المقرب هاني الشيخ عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك".

المخرج أحمد البدري يدخل العناية المركزة بعد بتر قدمه

طالب صديق المخرج أحمد البدري جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، بعد سوء حالته الصحية، حيث أن بتر رجله اليسرى بالكامل، تسبب في معاناته من صعوبة في التنفس، وعدم انتظام السكر وتسمم في الدم.

أحمد البدري

كما أوصاهم بزيارته في المستشفى ومساندته في رحلة علاجه الشاقة، أثناء تواجده في معهد ناصر، مشيرًا إلى أن مواعيد الزيارة من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة، خاصًة وأنه بحالة حرجة.

صديق أحمد البدري يوصي الجمهور بزيارته في المستشفى: حالته صعبة جدًا

وكتب صديق أحمد البدري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك": "صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، أرجو من كل اللي يعرفه عن قرب يزوره في المستشفى لأن حالته الصحية صعبة جدًا جدًا وغير مستقرة.

وأضاف: بتر القدم بالكامل رجله الشمال كلها اتشالت وسكر غير مستقر والتنفس صعب جدا وتسمم في الدم، هو في معهد ناصر اللي على الكورنيش في الرعاية المركزة، الزيارة من الساعة 4 إلى 5 فقط، ادعوا له وزيارة المريض بتفرق معاه كتير لأن الوضع صعب، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة.

صديق أحمد البدري: أرجوكم لما حد يكون قريب منكم وفي محنة روحوا زوروه واطمنوا عليه بنفسكم بلاش جو السوشيال ميديا

وأردف قائلا: أرجوكم لما حد يكون قريب منكم وفيه عشرة وتعب أو في محنة روحوا زوروه واطمنوا عليه بنفسكم بلاش جو البوستات وشغل السوشيال ميديا، ممكن يكون فيه بُعد من زحمة الحياة بس لو حد بينك وبينه عشرة واتحط في موقف اجري وروح له عشان لما تقع تلاقي الناس حواليك، ربنا يشفي ويعافي كل مريض ويشفيك يا بدري.

أحمد البدري

بتر قدم المخرج أحمد البدري

وكان الفنان شريف إدريس، قد فاجأ الجمهور بإعلانه خبر بتر قدم المخرج أحمد البدري، داخل معهد ناصر بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار صدمة وحزن الكثيرين متسائلين عن تطورات حالته الصحية، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شريف إدريس: "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري .. ربنا يتمم شفاك على خير .. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر .. دعواتكم بالشفاء".

شريف إدريس عبر فيسبوك

كما كشف إدريس عن السبب الرئيسي وراء بتر قدم المخرج أحمد البدري، مشيرًا إلى أنه أُصيب بجرح كبير في القدم مع مرض السكر، نتج عنه إقدام الأطباء على بتر قدمه بشكل اضطراري، حفاظًا على سلامته.

أحمد البدري يدخل في غيبوبة بعد بتر قدمه

في الوقت نفسه، كشف محسن البدري، ابن شقيقة المخرج أحمد البدري، تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية بتر قدمه، موضحًا أن "البدري" مُصاب بمرض السكري منذ سنواتٍ طويلة، وأصيب في قدمه منذ شهرين تقريبًا، وكان يخضع للعلاج والمتابعة الطبية".

أحمد البدري

وأضاف: "لكنه أصيب قبل يومين بجرح كبير، وللأسف لم يتعامل معه بعناية شديدة، ما تسبب في حدوث التهابات كبيرة بالجرح، ومن ثم غرغرينة، الأمر الذي اضطر الفريق الطبي المعالج له، بإجراء عملية بتر إحدى قدميه على الفور".

وأشار محسن إلى أن بتر قدم المخرج أحمد البدري، تسبب له في دخوله بنوبة اكتئاب وحالة حزن شديدة جدًا، حتى تطور الأمر ودخل في غيبوبة كاملة، ولم يسترد وعيه حتى الآن"، فيما طالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أحمد البدري

آخر أعمال أحمد البدري

وكانت آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة" الذي عُرض في عام 2019، وضم نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد، وشيرين، ودانا حلبي، وشريف الدسوقي، ومحمد عبدالعظيم، والفنان الإماراتي أحمد عبدالرازق، والطفلة بيزي، ومحمد لطفي، وهو من تأليف تامرعبدالمنعم.