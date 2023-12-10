بتر قدم المخرج أحمد البدري ودخوله في غيبوبة.. ابن شقيقته يكشف الأسباب وتفاصيل حالته الصحية

فاجأ الفنان شريف إدريس، الجمهور بإعلانه خبر بتر قدم المخرج أحمد البدري، داخل معهد ناصر بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أٌثار صدمة وحزن الكثيرين متسائلين عن تطورات حالته الصحية، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

بتر قدم المخرج أحمد البدري

وكتب شريف إدريس: "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري .. ربنا يتمم شفاك علي خير .. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر .. دعواتكم بالشفاء".

شريف إدريس عبر فيسبوك

كما كشف إدريس عن السبب الرئيسي وراء بتر قدم المخرج أحمد البدري، مشيرًا إلى أنه أُصيب بجرح كبير في القدم مع مرض السكر، نتج عنه إقدام الأطباء على بتر قدمه بشكل اضطراري، حفاظًا على سلامته.

أحمد البدري

أحمد البدري يدخل في غيبوبة بعد بتر قدمه

في الوقت نفسه، كشف محسن البدري، ابن شقيقة المخرج أحمد البدري، تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية بتر قدمه، موضحًا أن "البدري" مُصاب بمرض السكري منذ سنواتٍ طويلة، وأصيب في قدمه منذ شهرين تقريبًا، وكان يخضع للعلاج والمتابعة الطبية".

وأضاف: "لكنه أصيب قبل يومين بجرح كبير، وللأسف لم يتعامل معه بعناية شديدة، ما تسبب في حدوث التهابات كبيرة بالجرح، ومن ثم غرغرينة، الأمر الذي اضطر الفريق الطبي المعالج له، بإجراء عملية بتر أحد قدميه على الفور".

أحمد البدري

وأشار محسن إلى أن بتر قدم المخرج أحمد البدري، تسبب له في دخوله بنوبة إكتئاب وحالة حزن شديدة جدًا، حتى تطور الأمر ودخل في غيبوبة كاملة، ولم يسترد وعيه حتى الآن"، فيما طالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أحمد البدري

آخر أعمال أحمد البدري

وكانت آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة" الذي عُرض في عام 2019، وضم نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد، وشيرين، ودانا حلبي، وشريف الدسوقي، ومحمد عبد العظيم، والفنان الاماراتى أحمد عبد الرازق، والطفلة بيزي، ومحمد لطفي، وهو من تأليف تامرعبدالمنعم.

بتر قدم أحمد البدري

من هو أحمد البدري؟

أحمد البدري مخرج مصري، من مواليد 3 اكتوبر 1954، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، ثم تخرج بعدها في المعهد العالي للسينما قسم إخراج سنة 1985.

أحمد البدري

شارك البدري في بداياته كممثل في عدة أعمال مثل "صيام صيام"، و "ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يشارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، ويخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم "غاوي حب" في عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك.

أحمد البدري

ومن أبرز أعماله (كيد النسا، وعمر وسلمى 2، وغش الزوجية، وجمهورية إمبابة، والقرموطي في أرض النار، وإنت حبيبي وبس، واستدعاء ولي عمرو).