وزير الشباب والرياضة يُشيد بدور مركز شباب أهالينا في توعية المشاركين بالانتخابات

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بدور كافة مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية؛ في توعية المشاركين في الإنتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية ودور مركز شباب أهالينا في توعية المواطنين والشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبخاصة في المناطق المطورة والآمنة بديلة العشوائيات، ومنها أهالينا ١،٢، معا، والمحروسة.

وأشار الوزير إلى أن أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية ومراكز الشباب في العملية الانتخابية، عكس وعي والتزام أبناء الوطن بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم، مؤكدًا دور مراكز الشباب المجتمعي.