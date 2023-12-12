مسيرة حاشدة للفريق الطبي بقنا دعماً للإنتخابات الرئاسية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بقنا، مسيرة حاشدة لدعم العملية الإنتخابية لإختيار رئيساً للجمهورية، وذلك في اليوم الثالث من العملية الإنتخابية، قادها الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة وقيادات المنظومة الصحية بالمحافظة وجنود الجيش الأبيض من التمريض والفرق الطبية المختلفة بمستشفي قنا العام والحميات.

وأوضح الدكتور بدران أن المسيرة تُعد تعبيراً صادقاً من الفرق الطبية بمديرية الصحة للعملية الإنتخابية داعمين بها إستقرار الوطن وحفظ مقدراته ودعم مؤسساته المختلفة.

مشيراً إلي دعم العملية الإنتخابية من خلال الفرق الطبية المختلفة بمقرات الإنتخاب المنتشرة في شتي مراكز المحافظة ودعمها بالفرق الطبية المختلفة من أجل سلامة وصحة الناخبين.

مؤكداً أن جنود الجيش الأبيض أول من يقف دائماً جنباً لجنب تجاه أبناء الوطن والدولة من أجل رِفعة الوطن وأمنه وإستقراره.