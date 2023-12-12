رئيس جامعة أسيوط يفتتح "صوبة نباتات الزينة المكيفة" بمزرعة الجامعة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط "صوبة نباتات الزينة المكيفة" الـ multi span (متعددة القباب)؛ بمزرعة الجامعة، والتي تعد الصوبة الأولى من نوعها، على مستوى كليات الزراعة، بصعيد مصر، والتي تم إنشاؤها؛ بنظام التحكم في الرطوبة، والتهوية، ودرجة الحرارة، والري، والتسميد،وبلغت تكلفتها الإجمالية مليوناً، و 300 ألف جنيه على مساحة 15x30 متراً مربعاً.

المنشاوي: جامعة أسيوط تحقق طفرة في إنتاج نباتات ذات مردود اقتصادي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط؛ تحقق طفرة في إنتاج نباتات ذات مردود اقتصادي، وإنشاء المزيد من الصوب؛ لإنتاج النباتات الطبية، والعطرية، وغيرها من النباتات؛ مؤكدا دعم الجامعة الكامل للمشروعات العلمية المتميزة التي تخدم الأهداف القوميةالمقبلة، لافتاً أن إدارة الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة؛ التى تسهم في خدمة المجتمع، و تحقيق أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

المنشاوي: دعم كامل للمشروعات العلمية المتميزة لكلية الزراعة التي تخدم الأهداف القومية

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بمشروع الصوب الزراعية، والذي يعد من المشروعات القومية المهمة، التي تتبناها الدولة، والتي أسهمت في تحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات، والفاكهة؛ لصالح المواطنين، والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار؛ مشيراً أن كلية الزراعة، تضم نخبة من الكوادر العلمية، من ذوي الخبرة، والكفاءة المتميزة، في كافة المجالات الزراعية، والذين لم يألُ جهداً في مواكبة كل ما هو جديد فى النواحى الزراعية، بما يعود بالنفع على الجامعة، والمجتمع، هذا فضلاً عن دورهم الفاعل فى تنمية المهارات العلمية، والعملية لطلاب الكلية، وتأهيلهم؛ ليكونوا أكثر مواكبة لمتطلبات سوق العمل.

حضر الافتتاح؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جلال عبدالفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد شحاتة عابدين رئيس قسم الزينة والمشرف العلمي على مشتل الزينة، إلى جانب لفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم بقسم الزينة بالكلية

وتقدم الدكتور عادل محمود؛ بخالص الشكر إلى إدارة الجامعة؛ على توفيرها؛ لكافة الإمكانيات اللازمة للكلية؛ للإرتقاء بالمنظومة الخدمية، والتعليمية، والبحثية بها؛ لمواصلة دورها الحيوي؛ فى إنتاج أجود المحاصيل الزراعية، لافتاً أن مشروع الصوب الزراعية قد أسهم في تحقيق طفرات كبرى فى الإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية؛ موضحاً أن صوبة نباتات الزينة multi span تضم ما يقرب من ثلاثة آلاف نوع من نباتات الزينة، وهى من الصوب الحديثة؛ التى تم إنشاؤها؛ بطريقة يمكن التحكم بداخلها فى نسبة الرطوبة، والتهوية، ودرجة الحرارة، والري؛ حيث يتم رى النباتات الموجودة بداخلها آلياً بنظام الـ Mist ، بالإضافة إلى؛ إمكانية تسميد النباتات آلياً؛ بنظام السمادة عن طريق دفع السماد بطريقة آلية مع ماء الري.

وأضاف الدكتور سيد شحاتة عابدين؛ أن صوبة نباتات الزينة multi span ، كان الهدف من إنشائها ؛ هو إنتاج نباتات الزينة في غير موعدها، ومن هذه النباتات نبات "الأراولا" ،والذى يمكن هذا النبات من الإزهار -طوال العام- عن طريق التحكم في طول الفترة الضوئية، بدلاً من إزهاره طبيعياً في الخريف فقط، هذا بالإضافة إلى حماية شتلات، ونباتات الزينة، من التعرض للعوامل الجوية، و التغيرات المناخية، علاوة على إمكانية استخدام هذه الصوبة فى إجراء البحوث، والتجارب العلمية، بقسم الزينة، والمحافظة على العينات، والنماذج النباتية؛ لتدريب طلاب البكالوريوس، وطلاب الدراسات العليا على مختلف العمليات الزراعية مثل: عملية الإكثار، الري، التسميد، وغيرها من العمليات الزراعية الأخرى.

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح