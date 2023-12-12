الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام يدليان بصوتهما بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى المستشار أسامة شمردل رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية والمستشار أسامة الشاعر المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية، قبل قليل، بصوتهما في الانتخابات الرئاسية 2024؛ وذلك في لجنة المغتربين بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.


وأدلى المستشارين رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية والمحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية بصوتيهما في لجنة الوافدين رقم ١٦ الموجودة في مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية.

 

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .

 

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