رئيس محكمة جنوب الزقازيق والمحامي العام يدليان بصوتهما بالشرقية

أدلى المستشار أسامة شمردل رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية والمستشار أسامة الشاعر المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية، قبل قليل، بصوتهما في الانتخابات الرئاسية 2024؛ وذلك في لجنة المغتربين بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.



وأدلى المستشارين رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية والمحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية بصوتيهما في لجنة الوافدين رقم ١٦ الموجودة في مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .