فديو.. طلاب جامعة الأزهر بأسيوط يشاركون في الانتخابات الرئاسية

تجمع طلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط برفقة الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وذلك في إطار دعمهم للعملية الديمقراطية في مصر. وتمت هذه الزيارة برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وجه الدكتور عبدالمالك دعوة للطلاب والطالبات للتوجه إلى مقر اللجنة الانتخابية المخصصة للطلاب الوافدين في قرية جحدم، بمدرسة سعيد أباظة في بترول أسيوط، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع الشباب على أداء دورهم في عملية اختيار قائد البلاد.

وأشاد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بالمشاركة الإيجابية لطلاب وطالبات فرع الجامعة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وأكد أن ذلك يأتي نتيجة الدور الهام الذي يقوم به طلاب مؤسسة الأزهر الشريف في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر الغالية.

تمت المشاركة في الانتخابات بحضور محمد حسين أبو العلا، مدير إدارة رعاية الشباب في الأمانة العامة المساعدة بأسيوط، والذي قام بتنظيم الزيارة والإشراف على سير العملية الانتخابية. وعبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في هذه العملية الحاسمة لمستقبل البلاد.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء الدعوة المستمرة للشباب للاستفادة من حقهم في المشاركة السياسية والاجتماعية، والعمل على تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة النشطة في المجتمع. إن مشاركة الطلاب والطالبات في الانتخابات تعزز الوعي السياسي لديهم وتمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم واختيار القادة الذين يعتقدون أنهم سيقودون البلاد نحو التقدم والازدهار.

وكان الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، يترأس وفدًا يضم الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى أبو العينين، عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد يوسف، والدكتور وليد صابر، والدكتور أحمد الورداني، أعضاء المكتب الفني، وحسام مهران، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أسامة محمد محمود، مدير العلاقات العامة بالفرع، وأعضاء هيئة التدريس.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الروح الوطنية والشعور بالانتماء إلى مصر بين طلاب وطالبات جامعة الأزهر بأسيوط. إن مشاركتهم في العملية الانتخابية يعكس حبهم واهتمامهم بمستقبل البلاد وتطلعهم لبناء مستقبل أفضل لمصر.

بالنسبة للطلاب والطالبات، فإن هذه الزيارة تعد فرصة لهم للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم والتأثير في صنع القرارات. وتعكس أيضًا روح التضامن والتعاون بين الجامعة والطلاب، حيث يتم توفير الدعم والإرشاد اللازم لهم من قبل هيئة الجامعة.

في النهاية، يجب أن نشجع الشباب على المشاركة السياسية والإعتناء بمصير بلادهم، فهم مستقبل مصر وعلى عاتقهم تحقيق التغيير والتنمية.