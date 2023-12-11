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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط..

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر

أدلى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط، يرافقه السادة عمداء كليات الفرع للوجه القبلي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المغتربين.

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نائب رئيس جامعة الأزهر: المشاركة بالانتخابات الرئاسية تحافظ على أمن الوطن واستقراره

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نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات: إقبال المصريين على الانتخابات يعكس وعيهم

تم توفير وسائل نقل للطلاب والطالبات والعاملين للتصويت فى لجان المغتربين المقامة بنادي أعضاء هيئة التدريس وإعادتهم إلى مقر عملهم وكلياتهم؛ للتيسير والتسهيل عليهم.

ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية بإيجابية

نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في الانتخابات الرئاسية

وعقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية للعام 2024م شدد على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية بإيجابية، مؤكدًا على المواطنين بأن الصوت أمانة يجب أن يذهب لمستحقه، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وأمنها فى ظل الظروف المضطربة التي تعيشها المنطقة، حفظ الله مصر وأزهرنا وجيشنا من كل سوء ومكروه.

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