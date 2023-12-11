نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط..

أدلى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط، يرافقه السادة عمداء كليات الفرع للوجه القبلي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المغتربين.

تم توفير وسائل نقل للطلاب والطالبات والعاملين للتصويت فى لجان المغتربين المقامة بنادي أعضاء هيئة التدريس وإعادتهم إلى مقر عملهم وكلياتهم؛ للتيسير والتسهيل عليهم.

ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية بإيجابية

نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في الانتخابات الرئاسية

وعقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية للعام 2024م شدد على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية بإيجابية، مؤكدًا على المواطنين بأن الصوت أمانة يجب أن يذهب لمستحقه، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وأمنها فى ظل الظروف المضطربة التي تعيشها المنطقة، حفظ الله مصر وأزهرنا وجيشنا من كل سوء ومكروه.