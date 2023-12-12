رئيس لجنة متابعة جنوب سيناء: الانتخابات تسير بيسر والإقبال على التصويت مستمر

أكد المستشار عبدالله عبد العزيز، رئيس لجنة متابعة جنوب سيناء، أن الكثافة والإقبال على اللجان الانتخابية مستمر منذ اليوم الأول لبدء التصويت، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية بهذه الانتخابات الرئاسية 2024 تسير بيسر، وجميعنا على أهبة الاستعداد، منذ بداية الاستحقاق الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية:

وأشار إلى أن لديهم في جنوب سيناء 9 لجان عامة، موزعة على 46 لجنة فرعية بعدد 20 مقرا انتخابيا، تم تخصيص 15 لجنة للوافدين بسبب الكثافة العالية للعاملين بمجال السياحة، متوجها بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على التيسيرات ومتابعتها منذ اللحظة الأولى مع اللجان العامة.

وأضاف “عبد العزيز”، خلال مداخلة عبر “فيديو كونفرانس”، بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بالداخل، ونقلته شاشة “إكسترا نيوز”، انه تم التركيز على لجان الوافدين، خاصة بمدينة شرم الشيخ التي يوجد بها 7 لجان وافدين، وبها نسبة إقبال غير مسبوقة.

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.