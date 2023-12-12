قاضي بالشرقية يساعد ناخب على الإدلاء بصوته خارج اللجنة

فى لفتة إنسانية

شهدت لجنة الانتخابات الفرعية رقم ٩ الموجودة في المدرسة الثانوية الفندقية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، واقعة لفتة إنسانية، من جانب رئيس اللجنة المستشار محمد فراج، الذي حرص على مساعدة أحد الناخبين المرضى على الإدلاء بصوته خارج اللجنة.



وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.