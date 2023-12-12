طوابير أمام اللجان الانتخابية بالمنوفية فى آخر أيام التصويت

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنوفية، تزايد أعداد الناخبين، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية داخل صناديق الاقتراع، حيث إمتد طوابير الناخبين لعشرات الامتار فى انتظار الدخول للتصويت .



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.