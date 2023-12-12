خريجات الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشرقية يحثون المواطنين على المشاركة

توافد مجموعة من الفتيات والسيدات، من خريجى " الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامج " المرأة تقود "، لدعم وحث الأهالى على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الفتيات ان المشاركة فى الإنتخابات واجب وطنى على كل مواطن ومواطنة من العاقلين وممن لديهم خوف على مستقبل وطنهم.



ولفتت الفتيات من خريجات الاكاديمية، أن الأكاديمية التى انشأها الرئيس، وتضم عدة برامج تدريبية، على أعلى مستوى، تفيد كل من ينضم إليها إفادة كبيرة.

وأضافت أن برنامج " المرأة تقود " والذى حصل عليه المتدربات مؤهلًا كان كافيًا ووافيًا ومحقق لفائدة كبيرة فى عدة مجالات، لذلك كان واجبًا على جميع المستفيدات من برامج الاكاديمية أن يكونوا هم شعلة الدعم فى هذا الاستحقاق الكبير.



ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.