مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في كاس العالم للاندية

مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في كاس العالم للاندية، يستضيف فريق اتحاد جدة، الذى يلعب بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، اليوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، فى ضربة بداية كأس العالم للأندية 2023، التى تستضيفها السعودية لأول مرة، وتستمر البطولة لمدة 10 أيام، حتى موعد المباراة النهائية فى نفس الملعب يوم 22 ديسمبر.

لم تعلن شبكة القنوات السعودية الرياضية عن إمكانية نقل مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 مجانًا على القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للاندية 2023، وفي حال تم ذلك سيتم الإعلان عنه في المنصات الرسمية التابعة لقنوات SSC، وتجدر الاشارة الي ان جميع مباريات كأس العالم للاندية 2023، ستكون منقولة فقط وحصريًا على قنوات SSC الرياضية السعودية التي تبث في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

ويفتتح فريق الاتحاد السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية حين يستضيف أوكلاند النيوزيلندي، ضمن منافسات الدور الأول من المسابقة.

الاتحاد وأوكلاند سيتي

تعد هذه هي المشاركة الثانية لـ"العميد" في مونديال الأندية، بعد مشاركته الأولى والوحيدة في نسخة عام 2005 في اليابان، والتي حل فيها في المركز الرابع.

بينما يتقدم أوكلاند سيتي اللقاء كأكثر الأندية مشاركة في تاريخ المسابقة، حيث تعد هذه المرة هي المشاركة رقم 11 له في كأس العالم للأندية.

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ويشارك الاتحاد في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2005 ممثلًا لقارة آسيا، ونجح وقتها في تحقيق المركز الرابع ويرغب في تقديم نسخة أفضل، خاصة وأنّ البطولة على أرضه، أما أوكلاند سيتي فهو الأكثر ظهورًا في البطولة بواقع 10 مرات، وكان أفضل مركز حققه هو الثالث في عام 2014.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

قنوات SSC هي الناقل الحصري لكأس العالم للأندية 2023 في المنطقة العربية، ستكون مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي مذاعة عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

من معلق مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

يتولى التعليق على المباراة بين الاتحاد وأوكلاند سيتي عبر القناة الصوتية الأولى لقناة SSC1 HD فارس عوض، وعبر القناة الصوتية الثانية محمد حسين أضرضور.