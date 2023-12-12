سكرتير عام البحيرة يتابع اللجان الإنتخابية بشبراخيت

قام اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ،بجولة ميدانية بمركز شبراخيت للإطمئنان على سير الإنتخابات الرئاسية، والتأكد من توافر كل الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة، وذلك بحضور اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت، حيث تفقد مدارس (محلة بشر الإعدادية - شبراخيت الثانوية بنات - المعهد الأزهري بلقانه - أبو درة الإبتدائية ).

كما أدلى السكرتير العام بصوته فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ م، بلجنة بمدرسة أبو درة الإبتدائية، مؤكداً على أهمية المشاركة الإيجابية في الإنتخابات بإعتبارها واجب وطني ملح لمواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات.

وأكد السكرتير العام على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير على الناخبين مع توفير مظلات وأماكن إنتظار ومقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كراسي متحركة بكل مقر وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

كما أشاد بالتواجد والإقبال المتزايد من المواطنين فى إعلان واضح لكل الدنيا بأن المصريين يلتمسون طريق الفلاح فى تشارك إيجابي فعال ومساهمة صادقة فى رفع طوابق بنيان الحضارة المصرية المتجددة.