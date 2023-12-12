وكيل شباب القليوبية يتفقد اللجان العامة استعداد لفرز الأصوات

نفذ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية لتفقد اللجان العامة لفرز الأصوات باندية ومراكز شباب القليوبية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد اللجان وتذليل اى معوقات لتيسير على الهيئة المشرفة على الانتخابات .

وتضم محافظة القليوبية عدد 16 لجنه عامة يوجد منها 4 لجان تابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وتشمل نادى بنها الرياضى ، مركز شباب مدينة الخانكة ، مركز شباب مدينة قها ومركز شباب سنديون ، وجاء ذلك بحضور سعيد البنهاوى المدير التنفيذى لنادى بنها ، محمد عبدربه مدير مركز شباب مدينة الخانكة، أسامة الزيبق مدير مركز شباب مدينة قها وشحات الحلفاوى مدير مركز شباب سنديون .

وخلال الجولة وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بضرورة الاستعداد الجيد من المراكز والاندية التى يوجد بها مقر للجان العامة ، والعمل على مدار الساعه منذ بدء عملية فرز الأصوات حتى الانتهاء منها وتذليل كافة العقبات والمعوقات امام المستشارين المعنيين بالإشراف على اللجان العامة .

وفى وقت سابق أشار الدكتور محمود الصبروط بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضوية وكيلى المديرية للشباب والرياضة ومديري الادارات المركزية بالمديرية وربطها بعدد 8 غرف عمليات فرعية على مستوى المحافظة ، وتشهد العملية الانتخابية بالقليوبية مشاركة مميزة للشباب أعضاء الشعب التطوعية والجوالة والكشافة والكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب فى التنظيم ومساعدة الناخبين .

وتجري الإنتخابات داخل محافظة القليوبية بواقع 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.