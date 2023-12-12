جامعة كفر الشيخ: إدراج مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن أنشطة التوعية والقوافل الشاملة

ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ،الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقًا للأجندة الزمنية للعام الجامعي 2023 /2024 المحددة من المجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد على الالتزام بمعايير الورقة الامتحانية وتشكيل لجان الممتحنين والمصححين، كما تم التأكيد على الالتزام بالمشاركة في اعمال الامتحانات والملاحظات وفقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة التيسير على جميع العاملين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري و أداء واجبهم الوطني.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بالالتزام بتخصصات أعضاء هيئة التدريس عند توزيع تدريس المقررات الدراسية، وأن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية للطلاب .

وأشار إلى إدراج موضوعات مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ضمن خطة أنشطة التوعية والقوافل الشاملة التي ينفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

كما أكد رئيس الجامعة، استمرار تنفيذ البرامج والندوات التثقيفية والتوعوية للتصدي للظواهر السلبية والأفكار الهدامة غير السوية، واستمرار تنظيم زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات للتعرف على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتشجيع ودعم أفضل الأفكار البحثية والعمل على بناء قدرات شباب الباحثين في المجالات العلمية المختلفة لإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي، والتأكيد على استمرار تشجيع الأبحاث والدراسات العلمية التي تتناول مواجهة الظواهر المناخية.

