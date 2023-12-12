مشاركة إيجابية لطلاب جامعة الأزهر بأسيوط في الانتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وفد جامعة الأزهر بأسيوط حيث ضم الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب والدكتور مصطفى أبو العينين عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد يوسف والدكتور وليد صابر والدكتور أحمد الورداني أعضاء المكتب الفني وحسام مهران مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور أسامة محمد محمود مدير العلاقات العامة بالفرع ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من مئة طالب وطالبة من جامعة الأزهر أسيوط إلى مقر اللجنة الانتخابية المخصصة للطلاب الوافدين بقرية جحدم بمدرسة سيعد أباظة ببترول أسيوط للتصويت في الانتخابات الرئاسية، بإشراف محمد حسين أبو العلا مدير إدارة رعاية الشباب بالأمانة العامة المساعدة بأسيوط.

وقد ثمن نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على المشاركة الإيجابية لطلاب وطالبات فرع الجامعة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم وهذا لم يأتي إلا من خلال الدور المهم المنوط بطلاب بمؤسسة الأزهر الشريف في تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط