الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات الأوكرانية تستهدف مناطق على الضفة اليسرى لنهر دنبير بمقاطعة خيرسون

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

 

ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن الجيش الأوكراني استهدف بـ 93 قذيفة مدفعية مناطق تابعة لمقاطعة خيرسون على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

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ونقلت الوكالة عن مصدر روسي مطلع قوله: "إن القوات الأوكرانية استهدفت على مدار الـ 24 ساعة الماضية بـ 93 قذيفة مدفعية كل الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".

وأضاف: "لقد قام العدو بإطلاق 57 قذيفة خلال النهار، و36 قذيفة أخرى ليلاً، حيث استهدفت الضربات البنية التحتية المدنية".

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخًا أوكرانيًا من نوع "توشكا - يو" فوق مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا.

وتابع: "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ من نوع (توشكا- يو) على أهداف في الأراضي الروسية"، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخا فوق مقاطعة بيلجورود.

 

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