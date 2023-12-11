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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدعو لضرورة وقف الأعمال القتالية وإيجاد حل لجميع المشكلات في غزة

وزيرالخارجية ميخائيل
وزيرالخارجية ميخائيل بوجدانوف

دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزيرالخارجية ميخائيل بوجدانوف إلى ضرورة وقف الأعمال القتالية والحل العاجل لجميع المشاكل الإنسانية ؛ بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى حماس.

 

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها بوجدانوف مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبومرزوق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني صالح رأفت وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر..حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية على موقها الالكتروني اليوم الاثنين.

 

وشدد المبعوث الروسي ، خلال الاتصالات ، على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير على أساس برنامجها السياسي بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل.

 

وأشار البيان إلى أن الاتصالات تناولت مجموعة من المسائل المتصلة بالتصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على الحالة العسكرية والإنسانية الناشئة في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة حل الدولتين التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
 

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