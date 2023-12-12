الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

"حبيبة العمر".. دنيا عبد العزيز تحتفظ بـ"خصلات شعر" والدتها وتكشف سبب تعرضها للتهديدات

دنيا عبد العزيز ووالدتها
دنيا عبد العزيز ووالدتها

تأثرت الفنانة دنيا عبد العزيز برحيل والدتها بعد صراع مع المرض، في 2020م، وفضلت الحفاظ على مقتنياتها وأشيائها الخاصة كما هي؛ لتشعر دائمًا بوجودها حولها وعدم غيابها، رغم وفاتها.

 

ونشرت الفنانة دنيا عبد العزيز منشوراً قديماً جمعها بوالدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: "المعنى الحقيقي للسعادة أمي.. أربعة وأربعون شهر.. حبيبة العمر ".

 

دنيا عبد العزيز ووالدتها

وتظل دنيا عبد العزيز مرتبطة بوالدتها رغم رحيلها، فتحرص على ترك كل شيء مثل آخر مرة تركتها والدتها، ودخول غرفتها كل فترة وتتحدث معها.

 

دنيا عبد العزيز وعلاقتها "الخاصة" بمقتنيات والدتها

وقالت دنيا عبد العزيز في أحدث تصريحاتها عن والدتها: "أنا محافظة على كل حاجاتها، أوضتها وسريرها وتليفزيونها والأباجورة الخاصة بها وتوكة شعرها، وآخر شبشب لبسته قبل ما تنزل من البيت، كل تفاصيلها".

 

وأضافت: "إلا لبسها، كله موجود لإن ريحتها فيه، ومفيش حد بيدخل الأوضة وينضفها غيري، ينضفوا البيت كله لكن محدش يدخل غرفتها غيري، وممكن أدخل حد كانت بتحبه جدا يقرأ لها الفاتحة، والتليفزيون متساب على آخر قناة كانت بتتفرج عليها".

 

واستطردت: "أنا بنبسط كده، وبدخل الأوضة كل فترة وأكلمها، وأدعبس في صورها القديمة، وآخر بطاطين اتغطت بيها ما اتغسلوش، وفي شعر لها في الفرشة لسه موجود".

 

وأعربت دنيا عبد العزيز عن ارتباطها الشديد بوالدتها وتأثرها بوفاتها، مما جعلها تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن حياتها، فتغربل الأشخاص المخادعين، لتتمتع بحياه هادئة وسط الأشخاص الحقيقيين، بعيدة عن الصراعات والنفاق.

 

والدتها الثانية.. دنيا عبد العزيز تشيد بدور الراحلة دلال عبد العزيز في حياتها

وتحدثت دنيا عبد العزيز عن دور الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز في تقديمها في البداية للجمهور، وكيف أنها تعدها أمها الثانية، مشيرة: "أصدقاء أمي من الوسط الفني من زمان، زي الله يرحمها دلال عبد العزيز أمي الثانية، وسمير غانم الله يرحمه، والمخرج الكبير عاطف سالم، كلهم شافوا إن عندى موهبة، وعلشان كده أستاذة دلال رشحتني للفيلم".

 

تعرض دنيا عبد العزيز للتهديد من حبيبها السابق

وكشفت دنيا عبد العزيز عن تعرضها لتهديد، مما جعلها تعيش في حالة من الرعب وعدم الأمان هي ووالدتها، لتوضح أنها كانت مرتبطة من قبل وفاة والدتها بشخص غير متزن نفسيًا، وأنه هددها وقتها بتشويه وجهها، ولم تبلغ الشرطة وقتها بسبب خطورته.

 

دنيا عبد العزيز ووالدتها

مواد متعلقة

سوزان نجم الدين تستفز الحاضرين بإطلالة جريئة في عزاء شقيق أحمد حلمي| صور

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي ويقرران الانفصال في رمضان 2024 (تفاصيل)

إليسا تتألق بفستان ثمين وتسرق الأضواء في ختام مهرجان البحر الأحمر

في ذكرى ميلاده.. قصة محاولة اغتيال نجيب محفوظ واتهامه بالإلحاد (تفاصيل)

نجيب محفوظ.. فاز بجائز نوبيل وصاحب أكبر عدد من الأفلام| محطات في حياته

أسما إبراهيم تهوس متابعيها بفستان جذاب عبر إنستجرام| سعر غير متوقع

غريب محمود.. سقط على المسرح وملامحه سبب شهرته|كواليس اللحظات الأخيرة من حياته

بعد وفاة ناخب داخل اللجنة.. نصائح لتفادي الإصابة بالهبوط الحاد أثناء نزولك للانتخابات
الجريدة الورقية