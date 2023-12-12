إنفانتينو يعلق على إيقاف النشاط الكروي في تركيا

تحدث جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على إيقاف النشاط الكروي في تركيا، بعد واقعة اعتداء رئيس أنقرة جوجو التركي، على حكم مواجهة فريقه أمام ريزا سبور، بالأمس الأثنين.

وكانت مباراة أنقرة جوجو التركي أمام نظيره ريزا سبور قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي شهدت حالة اعتداء على حكم المباراة خليل أوموت ميلير.

أنفانتينو يتحدث عن إيقاف النشاط الكروي في تركيا

علق إنفانتينو في بيان رسمي له خلال الساعات الماضية على قرار تعليق النشاط في تركيا، حيث قال: "من غير المقبول إطلاقًا الأحداث التي اعقبت مباراة ريزا سبور وأنقرة جوجو، كما أنها ليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا".

وتابع: "كرة القدم لا تكون بدون حكام، كما أن لابد أن يكون الحكام واللاعبون والمشجعوون وطاقم العمل على مستوي من الأمن الكامل للاستمتاع بالمباربات".

وأتم إنفانتينو تصريحاته: "أتوجه بالدعوة لجميع السلطات المعنية لضمان احترام ذلك بشكل صارم على جميع المستويات".

وكان ميلير قد قرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب أنقرة جوجو، علي سو في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني من المباراة، قبل أن يطرد نظيره في ريزا سبور إيمريهان توبكو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وقام رئيس أنقرة جوجو التركي بالاعتداء بشدة على حكم المباراة، بعدما وجه له لكمة قوية، مما جعل الفيفا يتخذ قرارًا بتعليق النشاط الكروي في تركيا، مع إدانة الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان لما فعله رئيس أنقرة.