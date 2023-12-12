انتظام سير لجان الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث بأسيوط

شهدت محافظة اسيوط فى اليوم الثالث على التوالي بالأنتخابات الرئاسية أقبال وتوافد كثيف من الشباب والسيدات وكبار السن بمختلف لجان لاختيار من يمثلهم من مرشحى الانتخابات الرئاسية، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة.

وقام شباب حملة «بشبابها» التابعة لوزارة الشباب والرياضة وشباب لجان المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط وشباب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات، بتنظيم دخول المواطنين للجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم ومساعدة كبار السن وذوى الهمم من دخول اللجان.



ويذكر أن الانتخابات سوف تجرى داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابى و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطنى المحافظة بالإضافة إلى 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط إشراف قضائي كامل.

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