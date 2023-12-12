نائب محافظ البُحيرَة تتفقد اللجان الإنتخابية بأبو حمص

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البُحيرَة ، بزيارة ميدانية لمركز و مدينة أبو حمص تفقدت خلالها عدد من مقار اللجان الإنتخابية في اليوم الثالث والأخير من الإنتخابات الرئاسية 2024.

حيث تفقدت لجان مدرستي النخلة البحرية ودسونس الحلفاية وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتخابية والوقوف على حسن انتظامها بكافة لجان المحافظة.

ووجهت نائب محافظ البُحيرَة ، التحية والتقدير للمواطنين المتواجدين لحرصهم وعزمهم رسم خريطة وطنهم وعلى أنهم قادرون بالعبور بمصرنا الحبيبة إلى مستقبل أفضل لهم ولإحفادهم.

كما أوضحت أن انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية