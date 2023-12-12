محافظ سوهاج يتابع سير العملية الإنتخابية بعدد من اللجان

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لليوم الثالث على التوالي سير العملية الإنتخابية بعدد من اللجان بمختلف مراكز المحافظة، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن في العرس الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية 2024 .

وشملت جولة المحافظ اليوم تفقد لجان " مدرسة مؤسسة السمطا بالبلينا، ومدرسة الشهيد طيار أسامة إسماعيل بجرجا، ومدرسة عمر بن عبد العزيز بالمنشاة، ومدرسة أولاد نصير الإبتدائية بمركز سوهاج، ومدرسة ساحل طهطا الإبتدائية بطهطا، ومدرسة الثانوية بنات بطما " .

واطمأن محافظ سوهاج على انتظام سير الانتخابات وتوفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية وخاصة كبار السن وذوى الاعاقة، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد الناخبين وانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثالث على التوالي، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الايجابية لاختيار رئيسهم, والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.



وقد بدأ المواطنون بمختلف مدن وقرى المحافظة فى التوافد على اللجان للادلاء باصواتهم منذ فتح باب الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباحا, حيث يبلغ عدد الناخبين بمحافظة سوهاج ممن لهم حق التصويت 3 مليون و253 الف و847 ناخب .

وقال المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة انتظمت دون حدوث اى معوقات حتى الان, وان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لليوم الثاني, مشيرا أن هناك اقبالا ملحوظا علي اللجان الانتخابية بالقري والمدن .