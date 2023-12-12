مسيرات حاشدة من جامعة حلوان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

واصلت جامعة حلوان مشاركتها الفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالي، فنظمت مسيرة طلابية حاشدة، ضمت عددًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، للمشاركة الإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مسيرة جامعة حلوان تفاعلا وتلاحم من جميع العاملين والطلاب بالجامعة بالانضمام للمسيرة، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وقدم رئيس جامعة حلوان الشكر لجميع المشاركين في العملية الانتخابية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وأبنائه الطلاب، مشيرًا إلى سعادته بهذه المشاركة المتميزة.

رئيس جامعة حلوان يشيد بالإقبال التاريخي على الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة حرصت على عمل حملات توعوية ومجتمعية لتعريف الطلاب والعاملين بأهمية المشاركة والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في العرس الانتخابي الذي تشهده مصر، كما وفرت الجامعة وسائل النقل الجماعي لمنتسبي الجامعة وأيضا توفير كافة سبل تيسير المشاركة في الانتخاب لكافة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالإقبال التاريخي وغير المسبوق للمواطنين والشباب في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية والذي يؤكد دعمهم الكامل للدولة المصرية، مثمنا المشاركة الواسعة لطلاب الجامعة بكافة فئاتهم ليقدموا نموذجا مشرفا لشباب الجمهورية الجديدة أمام العالم في رسالة واضحة تحمل بين سطورها أنهم يمتلكون الوعي القومي والانتماء الوطني .

وأفاد رئيس جامعة حلوان بأن هذا يأتى انطلاقًا باهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية في التاسعة صباح أمس الأول الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في مختلف اللجان داخل جمهورية مصر.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في اليومين الأول والثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.