استئناف عملية التصويت بعد فترة الراحة بلجان الدقهلية

عاودت اللجان الإنتخابية بالدقهلية في الانتخابات الرئاسية ، عملها بعد توقفها بشكل مؤقت، لراحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، لمدة ساعة واحدة، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

وانتظم العمل فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة، والتي توقف خلالها عمل اللجان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

واتبع القضاة المشرفين على الانتخابات عدة إجراءات لإعادة عمل اللجان وبدء التصويت من جديد بعد ساعة الراحة ومنها التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة وسلامة النوافذ والصناديق والتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد حددت مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، إذ تبدأ غدًا الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتي الثلاثاء 12 من الشهر نفسه.

ويستمر التصويت في الانتخابات الرئاسية 3 أيام، على أن تٌفتح اللجان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .