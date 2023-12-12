رئيس جامعة طنطا يتقدم مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

واصلت جامعة طنطا في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 مسيراتها الحاشدة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث أطلقت الجامعة مسيرة حاشدة بمشاركة ما يزيد عن 30 ألف من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس يتقدمهم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.



شهدت المسيرة تفاعل كبيرا من منسوبي الجامعة والأهالي والذي يعكس التفاف جميع فئات المجتمع يدا واحدة خلف الوطن.. ردد المشاركون النشيد الوطني والأغاني الوطنية والهتافات الحماسية التي حولت المسيرة إلى ملحمة وطنية وذلك خلال توجههم لأحد المقار الانتخابية بمنطقة سبرباي.



أوضح الدكتور محمود ذكي أن “طلاب طنطا " شاركوا بقوة.. وقدموا نموذجا للوعي والاصطفاف حول الوطن، موضحا أن ما حدث على مدار ثلاثة أيام من مشاركة واسعة للطلاب في العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو الحشد أو توجيه الناخبين أمام المقار الانتخابية هو تتويج لجهود الدولة المصرية في بناء شخصية المواطن المصري ودعم وتشجيع الشباب وطلاب الجامعات بكافة فئاتهم مشيرا الى الجامعة تولى اهتماما ببرامج تنمية الوعي القومي وتنظيم زيارات للطلاب ومنسوبي الجامعة الى المشروعات القومية الكبرى من أجل غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائها.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن مصر اليوم تجني ثمار ما زرعته بالاستثمار في شبابها باعتبارهم القوى الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مشيدا بالإقبال الكثيف الذي شهدته المقار الانتخابية من مشاركات شبابية بشكل فاق كل التوقعات، مشيرا إلى أن مشاركة طلاب الجامعة في الفترة الماضية في الأنشطة والزيارات التوعوية ساهم في بناء وعيهم الوطني والذى انعكس على اقبالهم الكبير على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور محمود ذكي ان طلاب جامعة طنطا كان اقبالهم الكبير على المشاركة في مسيرات الجامعة مشرفا.. فهم شباب الجمهورية الجديدة وكانوا على قدر المسئولية الوطنية في دعم الوطن.