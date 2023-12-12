تدهور حالة المخرج أحمد البدري .. "في الرعاية المركزة"

كشف صديق المخرج أحمد البدري، تطورات حالته الصحية بعدما اضطر الأطباء إجراء عملية بتر كامل للساق اليسرى، نتيجة أزمة صحية شديدة .

وكتب هاني الشيخ، صديق أحمد البدري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، أرجو من كل اللي يعرفه عن قرب يزوره في المستشفى لأن حالته الصحية صعبة جدًا جدًا وغير مستقرة.

وأضاف: "بتر القدم بالكامل رجله الشمال كلها اتشالت وسكر غير مستقر والتنفس صعب جدا وتسمم في الدم، هو في معهد ناصر اللي على الكورنيش في الرعاية المركزة، الزيارة من الساعة 4 إلى 5 فقط، ادعوا له وزيارة المريض بتفرق معاه كتير لأن الوضع صعب، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة".

وتابع صديق أحمد البدري:" أرجوكم لما حد يكون قريب منكم وفيه عشرة وتعب أو في محنة روحوا زوروه واطمنوا عليه بنفسكم بلاش جو البوستات وشغل السوشيال ميديا، ممكن يكون فيه بُعد من زحمة الحياة بس لو حد بينك وبينه عشرة واتحط في موقف اجري وروح له عشان لما تقع تلاقي الناس حواليك، ربنا يشفي ويعافي كل مريض ويشفيك يا بدري".

«أزمة صحية انتهت ببتر الساق» .. شريف إدريس يكشف تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

أصيب الوسط الفني والمقربين من المخرج أحمد البدري بصدمة كبيرة بعد بتر قدمه اليسرى نتيجة تعرضه لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى .

وكان شقيق زوجته، كشف تطورات حالته الصحية، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً:«الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري زوج أختي.. تم بتر قدمه.. غيبوبة سكر.. متواجد في معهد ناصر».

كما أعلن الفنان شريف إدريس، عن الأزمة الصحية للمخرج، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: «ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتمم شفاك على خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر، دعواتكم بالشفاء».

شرفي إدريس

نبذة عن المخرج أحمد البدري

أحمد البدري بدأ حياته الفنية كممثل في عدة أعمال فنية، ترك التمثيل وعمل في مجال الإخراج، ليقدم أول أفلامه الطويلة كمخرج في عام 2005 حينما قدم فيلم "غاوي حب" مع محمد فؤاد.

وخلال مسيرته الفنية أخرج البدري أكثر من 50 عملا فنيا، أبرزها "عمر وسلمى" لتامر حسني، و"جيم أوفر" ليسرا ومي عز الدين، و"البيه رومانسي" لمحمد عادل إمام.

فيما كان فيلم "الشنطة" الذي عرض قبل عامين وقام ببطولته بيومي فؤاد، هو آخر الأفلام التي أخرجها البدري، قبل أن يبتعد عن الوسط الفني لعامين.