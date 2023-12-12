رئيس لجنة يساعد ناخب على الإدلاء بصوته داخل سيارة إسعاف بالشرقية

شهدت لجنة الانتخابات الفرعية الموجودة في مدرسة كفر إبراش الابتدائية في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية واقعة ولفتة إنسانية من جانب رئيس اللجنة المستشار أيمن مؤمن؛ الذي حرص على مساعدة أحد الناخبين المرضى على الإدلاء بصوته داخل سيارة إسعاف.

ونقلت سيارة الإسعاف الناخب إيهاب محمد علام، 50 سنة، وزوجته، من منزلهما في قرية إبراش، إلى لجنة مدرسة كفر إبراش الابتدائية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأدلى الناخب بصوته، مؤكدا على أنه رغم مرضه الشديد إلا أنه استعان بسيارة إسعاف للحضور والمشاركة في العرس الانتخابي.

قاد السيارة المسعفين أحمد المنسي والسيد خضري، حيث أعادت السيارة الناهب وزوجته إلى منزلهما مرة أخرى عقب التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .