محافظ الدقهلية يتفقد مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية تفقد خلالها عدد من مقار اللجان الانتخابية بمركز ومدينة شربين ومركز ومدينة بلقاس ومدينة جمصه لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم من خلال توفير أماكن إنتظار للمواطنين ولكبار السن وذوي القدرات الخاصة ، حيث تفقد مقار اللجان الانتخابية من أمام مدرسة الحصص الإعدادية بمركز شربين ، ولجنة مدرسة بلقاس الإعدادية بمدينة بلقاس ، ولجنة مدرسة عبدالعزيز جباره بقرية الدمايرة مركز بلقاس ، ولجنة مدرسة جمصه للتعليم الأساسي والتي تضم لجنة للوافدين ، ولجنة معهد المنصوره الأزهري بمدينة المنصوره.

وقال " المحافظ " ما شاهدناه علي مدار اليومين السابقين واليوم من توافد كبير للمواطنين علي اللجان الانتخابية يؤكد علي مدي وعي الشعب المصري ووطنيته وحبه لوطنه وحرصه علي أمنه واستقراره.

وأشار " مختار " إلي أن شعب الدقهلية صنع علي مدار الثلاثة أيام ملحمة وطنية غير مسبوقة في حب مصر من توافد الناخبين علي اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط جو يسوده الحب والفرحة والسعاده .

كما قال " المحافظ " ادعوا جموع الشعب المصري وشعب الدقهلية بمواصلة المشاركة والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم ان مصر قوية بشعبها الواعي المثقف المحب لوطنه .

كما أشار " المحافظ " الي أن الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة بالاستحقاقات الدستورية وسيحقق أبنائها مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية ، مشيراً إلي أن الدقهلية بشعبها تصنع ملحمة وطنية فريدة من نوعها .

وأوضح " مختار " بأن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وعلي رأسهم القضاه ومديرية الأمن لتوفير وتأمين كافة احتياجات اللجان الانتخابية والقضاة والناخبين اللوجيستية وتذليل جميع العقبات ، مشيراً إلي أن هناك متابعة مستمرة لسير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .