السجن 3 سنوات لمتهمين بإحراز سلاح ناري في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة المتهم "ع.م.ا" عامل، و"م.م"بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز سوهاج.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2020، بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، عن قيام المتهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وحيازتهما للسلاح النارى، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وقى سياق أخر واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، شن حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2324) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (182) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4 قضايا).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.