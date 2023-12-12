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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الندوات بجامعات كفر الشيخ وبني سويف وحلوان

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الندوات بالجامعات

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الندوات التثقيفية بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورؤساء تلك الجامعات .

تضمنت الندوات تنفيذ عدداً من الأنشطة الثقافية واللقاءات التوعوية وإلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية لطلبة الجامعات التى عكست روح الولاء والإنتماء ومستوى الوعى لديهم بحجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتئ ربوع الوطن .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات كلمة أشار خلالها إلى التحديات والأزمات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب وماتقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين .

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

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